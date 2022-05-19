Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни намагаються переконати Захід, що Україна "сама напала на себе".
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https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198
https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198
https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198
Але повірити в це дуже важко, як і вірити тому, що умовний Пєсков чи Лукашенко стверджують, що "Буча – це інсценування британських спецслужб". Хто може вірити цим персонажам, які зараз намагаються переконати у зворотному, не знаю,
– говорить Мусієнко.
Експерт стверджує, що далеко ходити не потрібно, свіжі кадри із Попасної – після атаки окупантів практично нічого не залишилось, місто зруйноване майже на 100%. Це все свіжі докази того, як воює Росія і що вона залишає по собі.
"Хто ж скидав багатотонні бомби на Маріуполь, ось ці ФАБ-1000, наприклад? Це все робили росіяни, ніхто не повірить, що це робили наші військові", – переконаний Олександр Мусієнко.
Ставлення європейців до України
"Гадаю, що в ЄС уже змінилась риторика і більшість людей розуміють справжню ситуацію. Це видно навіть по реакції самих громадян, я отримую від них повідомлення", – говорить експерт.
І вони стверджують, що такого піднесення в бік України не було ніколи. І воно відчувається у таких країнах, як Італія, наприклад. Не зважаючи на зусилля нашої діаспори, такого не було,
– додає Мусієнко.
Також змінилось ставлення до України й в Австрії – вона завжди була нейтральною, або й узагалі загравала із Росією, резюмує аналітик.
Евакуація поранених з "Азовсталі": важливе
- Днями Україна розпочала операцію з евакуації захисників "Азовсталі", які героїчно боронили Маріуполь та були заблоковані в нелюдських умовах на заводі. 264 захисники Маріуполя, зокрема пів сотні тяжкопоранених бійців, були вивезені на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області.
- Згодом стало відомо, що з території "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Точна їхня кількість та місце вивезення українська сторона поки не озвучувала.
- Як стало зрозуміло із повідомлень Міноборони України та Генштабу ЗСУ, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", "зберегти життя особового складу".
- Міжнародна організація Червоний Хрест почала реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі" українських бійців. Мовиться про сотні українських військових, як зазначили у Червоному Хресті, 17 травня представники організації почали реєстрацію бійців, які залишають "Азовсталь", зокрема й поранених.
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