Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни намагаються переконати Захід, що Україна "сама напала на себе".

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В окупованому Криму "самоліквідувалася" російська військова техніка

https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198

В окупованому Криму "самоліквідувалася" російська військова техніка

https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198

Але повірити в це дуже важко, як і вірити тому, що умовний Пєсков чи Лукашенко стверджують, що "Буча – це інсценування британських спецслужб". Хто може вірити цим персонажам, які зараз намагаються переконати у зворотному, не знаю,

– говорить Мусієнко.

Експерт стверджує, що далеко ходити не потрібно, свіжі кадри із Попасної – після атаки окупантів практично нічого не залишилось, місто зруйноване майже на 100%. Це все свіжі докази того, як воює Росія і що вона залишає по собі.

"Хто ж скидав багатотонні бомби на Маріуполь, ось ці ФАБ-1000, наприклад? Це все робили росіяни, ніхто не повірить, що це робили наші військові", – переконаний Олександр Мусієнко.

Ставлення європейців до України

"Гадаю, що в ЄС уже змінилась риторика і більшість людей розуміють справжню ситуацію. Це видно навіть по реакції самих громадян, я отримую від них повідомлення", – говорить експерт.

І вони стверджують, що такого піднесення в бік України не було ніколи. І воно відчувається у таких країнах, як Італія, наприклад. Не зважаючи на зусилля нашої діаспори, такого не було,

– додає Мусієнко.

Також змінилось ставлення до України й в Австрії – вона завжди була нейтральною, або й узагалі загравала із Росією, резюмує аналітик.

Евакуація поранених з "Азовсталі": важливе

Днями Україна розпочала операцію з евакуації захисників "Азовсталі", які героїчно боронили Маріуполь та були заблоковані в нелюдських умовах на заводі. 264 захисники Маріуполя, зокрема пів сотні тяжкопоранених бійців, були вивезені на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області.

Згодом стало відомо, що з території "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Точна їхня кількість та місце вивезення українська сторона поки не озвучувала.

Як стало зрозуміло із повідомлень Міноборони України та Генштабу ЗСУ, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", "зберегти життя особового складу".

Міжнародна організація Червоний Хрест почала реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі" українських бійців. Мовиться про сотні українських військових, як зазначили у Червоному Хресті, 17 травня представники організації почали реєстрацію бійців, які залишають "Азовсталь", зокрема й поранених.

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