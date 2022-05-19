Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне пытаются убедить Запад, что Украина "сама напала на себя".

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https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198

В оккупированном Крыму "самоликвидировалась" российская военная техника

https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198

В оккупированном Крыму "самоликвидировалась" российская военная техника

https://24tv.ua/okupovanomu-krimu-perevernulasya-rosiyska-viyskova-tehnika_n1983198

Но поверить в это очень тяжело, ведь как верить тому, что условный Песков или Лукашенко утверждают, что "Буча – это инсценировка британских спецслужб". Кто может верить этим персонажам, которые сейчас пытаются убедить в обратном, не знаю,

– говорит Мусиенко.

Эксперт утверждает, что далеко ходить не нужно, свежие кадры из Попасной – после атаки оккупантов практически ничего не осталось, город разрушен почти на 100%. Это все свежие доказательства того, как воюет Россия и что она оставляет после себя.

"Кто же сбрасывал многотонные бомбы на Мариуполь, вот эти ФАБ-1000, например. Это все делали россияне, никто не поверит, что это делали наши военные", – убежден Александр Мусиенко.

Отношение европейцев к Украине

"Думаю, что в ЕС уже изменилась риторика и большинство людей понимают истинную ситуацию. Это видно даже по реакции самих граждан, я получаю от них уведомление", – говорит эксперт.

И они утверждают, что такого подъема в сторону Украины не было никогда. И оно чувствуется в таких странах, как Италия, например – несмотря на усилия нашей диаспоры, такого не было,

– добавляет Мусиенко.

Также изменилось отношение к Украине и в Австрии – она всегда была нейтральной или вообще заигрывала с Россией, резюмирует аналитик.

Эвакуация раненых из "Азовстали": важное

На днях Украина начала операцию по эвакуации защитников "Азовстали", которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в нечеловеческих условиях на заводе. 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжелораненых бойцов, были вывезены на временно оккупированную российскими войсками территорию Донецкой области.

Впоследствии стало известно, что с территории "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.

Как стало известно из сообщений Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, высшее военное командование отдало приказ командирам находящихся на "Азовстали" подразделений "сохранить жизнь личного состава".

Международная организация "Красный Крест" начала регистрацию эвакуированных из "Азовстали" украинских бойцов. Речь идет о сотнях украинских военных, как отметили в Красном Кресте, 17 мая представители организации начали регистрацию бойцов, покидающих "Азовсталь", в том числе и раненых.

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