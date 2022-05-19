В оккупированном Крыму перевернулась российская военная техника

Фото с поврежденной техникой распространяется в местных телеграм-каналах. В результате ДТП двое российских захватчиков получили травмы. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии.

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Что известно об аварии

Как сообщают росСМИ, выехать из Крыма попробовали 10 вражеских танков. Однако из-за скользкой после дождя трассы им не удалось добраться до точки назначения. На повороте у моста гусеницы потеряли сцепление с землей, а танки начали буксовать и перевернулись.



В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер

Как видно по фото, на место происшествия приехали три автомобиля скорой помощи, патрули полиции, а также пожарные. Также рядом стоит грузовой "Камаз", маркированный буквой "Z".

Россия с начала полномасштабного военного вторжения в Украину перебрасывает по Керченскому мосту свою военную технику, вооружение и личный состав.



В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер



В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер



В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер



В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер



В результате ДТП поврежден мост / Фото телеграм Крымский ветер

Как ранее сообщил Генштаб ВСУ , для возобновления боеспособности подразделения вражеской армии отправляют в Крым. На территории временно оккупированного полуострова россияне восстанавливают свои потери.

В севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за такой нагрузки в палатах устанавливается по 40 коек. Там же заметили российское судно "Всеволод Бобров", по которому ударили Вооруженные силы Украины. Судно 14 мая зашло в акваторию Севастопольской бухты.

Также, по данным разведки, во временно оккупированном полуострове происходят учения вражеских войск.