Крым и Донбасс не станут разменной монетой, – глава МИД

Украина не пойдет на уступки России. Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью.

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Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Украина хочет полностью восстановить свою территориальную целостность. Речь и о Крыме, и о Донбассе, которые россияне оккупировали в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба указал, что Украина обязательно победит в войне.