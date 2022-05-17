Детали от Генштаба

На территории временно оккупированного полуострова россияне восстанавливают свои потери. По состоянию на 17 мая эти мероприятия все еще продолжаются.

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Кроме того, россияне запланировали военные учения на полигонах. В тренировках примут участие подразделения 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях и готовы к любым изменениям оперативной ситуации,

– подчеркнули в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Украина не уступит России Крым

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Украина не пойдет России на уступки. Киев не использует оккупированные в 2014 году Крым и Донбасс, как разменную монету. Наши власти не откажутся от этих территорий даже, если россияне пообещают прекратить огонь.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне из артиллерии обстреляли позиции украинских военных. Там россияне прилагают все усилия, чтобы удержать свои позиции и не позволить ВСУ вытеснить их.

На Славянском направлении оккупанты перегруппировываются и доукомплектовывают свои войска. Также они накапливают запасы для наступления. Россияне пытались улучшить свое тактическое положение недалеко от населенного пункта Долгенькое, но успеха так и не имели.

В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки, что на Донецком направлении, противник запускал ракеты с самолетов Су-35.

Также россияне пытаются вести наступление на Боровеньки и Северодонецк.

На Бахмутском направлении вражеское войско безуспешно пробовало прорвать оборону ВСУ.

Активные бои продолжаются возле Новомихайловки, что на Кураховском направлении.

На Авдеевском направлении россияне пытались штурмом захватить участок дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая.

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