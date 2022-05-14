Однако угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает, сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Поэтому население призвали соблюдать меры безопасности, не нарушать правила военного положения, избегать посещений запрещенных зон и районов.

Какая ситуация в целом на Юге

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения атаковали вражеские позиции 36 раз. Потери оккупантов уточняют.

У захватчиков нет сил и поддержки, поэтому наступательные действия не ведут. ДРГ под прикрытием артиллерийского огня пыталась захватить наблюдательные посты в районе Токарева. Однако россиян ждал провал.

По Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч". Повредили объекты пригородной инфраструктуры, но пострадавших нет.

Гуманитарный кризис на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис. Коллаборанты, которых оккупанты прозвали "властью", не способны решать административные и экономические вопросы из-за своей некомпетентности.

Следовательно, обеспечение региона вручную ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств уже даже не создает иллюзии благосостояния. Более того, сами коллаборанты пытаются убежать от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

Россия теряет корабли в Черном море

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Однако судно смогли спасти и пришвартовать в порту Севастополя. К слову, потом его там и заметили.

Одной из самых больших потерь России в войне стало потопление ракетного крейсера "Москва", ушедшего ко дну 13 апреля 2022 года. Сообщалось, что по нему попали ракетами "Нептун".

Кстати, в Генштабе сообщили, что россияне усиливают систему ПВО на Змеином. В последнее время там обострились бои между Украиной и оккупантами. Остров даже прозвали "морской Чернобаевкой".

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