Як повідомила Служба безпеки України, російські морпіхи зрозуміли, що відбувається, коли наближалися до берегів Одеси, і почати бунт.

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Чим російські військові зірвали операцію наступу на Одесу. В СБУ додають, що армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож вже зовсім близько перемога України.

Видання "Думская" 1 березня повідомляло, що великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши у затоці системами залпового вогню.

Проте на березі українські захисники готувалися дати рішучу відсіч противнику. В останній момент росіяни вийшли на зв’язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

"Відбувся справжнісінький бунт: російські морпіхи відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси", – повідомили журналісти.

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Текст публікації СБУ:

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: “...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається”. Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!