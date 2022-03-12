Моторошні кадри поширили у своєму телеграм-каналі представники "Енергоатома". На них видно, як росіяни гатять по житловому будинку.

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Неподалік стояв чоловік

Також чітко видно, що один зі снарядів поцілив у дитячий майданчик. На щастя, конкретно там у момент обстрілу нікого не було. Атака зненацька застала місцевого мешканця, який стояв неподалік. Проте, судячи з усього, він таки встиг сховатися у безпечне місце.

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У росіян – нова тактика

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що окупанти тепер вдаються до нової тактики. Вони виїжджають, стріляють по місту й втікають. Ворожі війська ховаються у навколишніх селах, через це наші захисники не можуть відкривати по них вогонь. "Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", – підкреслив чиновник.

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