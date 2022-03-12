На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва,
– йдеться у звіті.
Для того, аби підтримати і відновити наступ, окупанти намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони.
До теми Після атак росіян 11 березня у Миколаєві виявили 100 боєприпасів
Генштаб повідомив, що успіху ворог не мав. Зараз противник відступив у район населеного пункту Милове та здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій і підтягує резерви.
Нагадаємо, вчора ввечері, 11 березня, ворог вів хаотичні обстріли по лікарнях та інтернату Миколаєва, влучив у котельню. За попередньою інформацією, жертв немає, але 2 людей зазнали поранень.
Крім того, за словами голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни змінюють тактику – загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках.
Важливо – у Херсоні підтримали боротьбу Миколаєва з ворогом: дивіться відео