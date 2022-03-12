На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва,

– йдеться у звіті.

Для того, аби підтримати і відновити наступ, окупанти намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони.

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Генштаб повідомив, що успіху ворог не мав. Зараз противник відступив у район населеного пункту Милове та здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій і підтягує резерви.

Нагадаємо, вчора ввечері, 11 березня, ворог вів хаотичні обстріли по лікарнях та інтернату Миколаєва, влучив у котельню. За попередньою інформацією, жертв немає, але 2 людей зазнали поранень.

Крім того, за словами голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни змінюють тактику – загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках.

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