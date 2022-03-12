На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева,

– говорится в отчете.

Для того чтобы поддержать и возобновить наступление, оккупанты пытались развернуть подразделения ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны.

К теме После атак россиян 11 марта в Николаеве обнаружили 100 боеприпасов

Генштаб сообщил, что у врага нет успехов. Сейчас противник отступил в район населенного пункта Милово и осуществляет инженерное оборудование занятых позиций, подтягивает резервы.

Напомним, вчера вечером, 11 марта, враг вел хаотические обстрелы по больницам и интернату Николаева, попал в котельную. По предварительной информации, жертв нет, но 2 человека получили ранения.

Кроме того, по словам главы Николаевской ОВ Виталия Кима, россияне меняют тактику – захватчики стреляют по городу и убегают. Они размещаются в окрестных селах и квартируются там в школах и домах.

Важно – в Херсоне поддержали борьбу Николаева с врагом: смотрите видео