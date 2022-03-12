Про ситуацію в Миколаєві розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що ворог змінив тактику.

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Росіяни ховаються у будинках місцевого населення

Вони (росіяни – 24 канал) міняють тактику. Тепер вони виїжджають, стріляють і тікають,

– повідомив Кім.

Розміщуються загарбники в селах, зокрема у школах, будинках місцевих жителів. Тому українські захисники не можуть відкривати по них вогонь.

Глава ОВА наголосив, що тепер правил немає, з ворогом працюватимуть жорсткіше.

До слова, окупанти обстрілювали Миколаїв у ніч на 12 березня безладним хаотичним вогнем. Вони влучили в лікарні, інтернат, котельню.

Віталій Кім про ситуацію з ворожими атаками в Миколаєві: дивіться відео