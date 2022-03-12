О ситуации в Николаеве рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что враг сменил тактику.
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Россияне прячутся в домах местного населения
Они (россияне – 24 канал) меняют тактику. Теперь они уезжают, стреляют и убегают,
– сообщил Ким.
Размещаются захватчики в селах, в том числе в школах, домах местных жителей. Поэтому украинские защитники не могут открывать по ним огонь.
Глава ОВА подчеркнул, что теперь правил нет, с врагом будут работать жестче.
К слову, оккупанты обстреливали Николаев в ночь на 12 марта беспорядочным хаотическим огнем. Они попали в больницы, интернат, котельную.
Виталий Ким о ситуации с вражескими атаками в Николаеве: смотрите видео