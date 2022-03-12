Из-за атаки оккупантов сейчас осуществляют осмотр контактной сети. Дело в том, что повреждено более 200 метров контактного провода на одной из улиц.

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Коммунальные службы Николаева работают над восстановлением

Именно из-за повреждения электротранспорт и меняет маршруты. Николаевские коммунальщики должны как можно быстрее все починить. Пока же этого не произошло есть определенные изменения. В частности, троллейбусы курсируют по следующим направлениям:

Автовокзал – м/н Намыв (с берегом);

3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – Намыв (без берега).

Маршруты же некоторых трамваев сократились:

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб – ул. 6-я Слободская");

№3 (ЧСЗ – ул. 10-я Военная);

№6 (по сокращенному маршруту ул. 6-я Слободская – Центральный рынок).

В Николаевском горсовете напомнили, что при движении транспорта учитывается факт воздушной тревоги. Именно поэтому новые изменения не исключают, хотя трамваи и троллейбусы пытаются работать в обычном режиме.

Отметим, что с 24 февраля, как только в Украине началась война, проезд по всему электротранспорту Николаева бесплатный. Речь идет обо всех пассажирах.

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