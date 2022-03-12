Через атаку окупантів наразі здійснюють огляд контактної мережі. Річ у тім, що пошкоджено понад 200 метрів контактного проводу на одній із вулиць.

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Комунальні служби Миколаєва працюють над відновленням

Саме через пошкодження електротранспорт і змінює маршрути. Миколаївські комунальники мають якнайшвидше все полагодити. Поки ж цього не відбулось є певні зміни. Зокрема, тролейбуси курсують за такими напрямками:

Автовокзал – м/н Намив (з берегом);

3-тя Військова – Велика Морська – Пушкінське кільце – Намив (без берега).

Маршрути ж деяких трамваїв скоротились:

№1 (за скороченим маршрутом "Яхт-клуб – вул. 6-та Слобідська");

№3 (ЧСЗ – вул. 10-а Воєнна);

№6 (за скороченим маршрутом вул. 6-та Слобідська – Центральний ринок).

У Миколаївській міськраді нагадали, що під час руху транспортів враховується факт повітряної тривоги. Саме тому нові зміни не виключають, хоч і трамваї та тролейбуси намагаються працювати у звичному режимі.

Зазначимо, що з 24 лютого, як тільки в Україні розпочалась війна, проїзд в усьому електротранспорті Миколаєва є безплатним. Мовиться про всіх пасажирів.

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