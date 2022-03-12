Как сообщила Служба безопасности Украины, российские морпехи поняли, что происходит, когда приближались к берегам Одессы, и начали бунт.

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Этим российские военные сорвали операцию наступления на Одессу. В СБУ добавляют, что армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что уже совсем близко победа Украины.

Издание " Думская " 1 марта сообщало, что большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановского пляжа, предварительно отработав в заливе системами залпового огня.

Однако на берегу украинские защитники готовились дать решительный отпор противнику. В последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив .

"Произошел самый настоящий бунт: российские морпехи отказались выполнять приказ и штурмовать побережье Одессы", – сообщили журналисты.

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Текст публикации СБУ: