Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что за довольно короткое время ВСУ удалось очень много.
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"Мы выбили врага из Киевщины, Черниговщины и Сумщины. ВСУ освобождают постепенно Харьковщину и также удается деоккупировать Луганщину. Такие процессы происходят ежедневно, война сегодня больше напоминает именно позиционную борьбу", – объясняет Смирнов.
Но наше контрнаступление за месяц орки почувствуют очень хорошо. Они поймут, что такое ленд-лиз, что означает тяжелое вооружение в наших руках. И тогда они очень хорошо поймут те ощущения наших ребят, которые сидели под обстрелами довольно долго,
– убеждает советник министра внутренних дел Украины.
Как оккупанты отказываются умирать на войне против Украины
- Еще 26 февраля сообщали о массовом дезертирстве во вражеской армии. Некоторые солдаты отказывались выполнять преступные указания командования Кремля, поэтому российские власти пустили слухи о смертной казни, чтобы запугать военнослужащих.
- Интересно, что теперь так называемый Совет безопасности России инициировал вопрос снятия моратория на смертную казнь в стране.
- В начале марта СБУ сообщила, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна. Так россияне сорвали операцию наступления на Одессу.
- Журналист Роман Цымбалюк тоже иногда рассказывает о том, что происходит в российских воинских частях. Самый громкий случай произошел, когда одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады в целом составе отказалась ехать на территорию Украины, учитывая командующего.
- ГУР МО Украины недавно сообщило, что несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка российской армии открыто отказались участвовать в войне в Украине и даже потребовали руководство вернуть их в места постоянной дислокации.
- Между тем, российские командиры всеми способами пытаются скрыть факты неповиновения своих военных.
- Россия пытается "откреститься" от ответственности за свои военные преступления. Оккупанты понимают, что они не смогут добиться успеха военным путем, а потому пытаются сбежать от последствий. Такую информацию сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне пытаются убедить Запад, что Украина "сама напала на себя".
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