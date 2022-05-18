Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграм-канале. Оккупанты массово отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины.

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Отказ оккупантов участвовать в боевых действиях

ГУР МО Украины отмечает, что несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка российской армии уже открыто отказались участвовать в войне на Украине. Более того, они выдвинули требование к руководству вернуть их в места постоянной дислокации.

Реакция российского командования на саботаж

По данным украинской военной разведки, российские командиры всеми способами пытаются скрыть факты непокорности своих военных. Но те в свою очередь устраивают саботаж.

Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на самый опасный участок фронта,

– отметили в ГУР МОУ.

Сообщается, что 58 общевойсковая армия ФСБ приняла решение добавить в состав 70 мотострелкового полка своих внештатных агентов и информаторов. Эти действия направлены на выявление и нейтрализацию инициаторов отказа в участии в войне против украинцев.

Более подробная информация: 70 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) г. Шали, Чеченская республика.

В разведке напомнили, что все военные преступники обязательно будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.

Как российские военные отказываются участвовать в войне против Украины: коротко

Еще в начале войны, а именно 26 февраля, сообщали о массовом дезертирстве. В частности, участились факты отказа солдат выполнять преступные указания командования Кремля. Реагируя на это, российские власти заговорили о смертной казни. В ответ на это Совет безопасности России инициирует вопрос снятия моратория на смертную казнь в стране. Не исключено, что именно так будут наказывать военных за неповиновение руководству.

В начале марта СБУ сообщила, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна, чтобы не воевать против Украины. Этим российские военные сорвали операцию наступления на Одессу.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады в целом составе, в том числе командующий, отказалась ехать на территорию Украины. Россияне наконец-то поняли, что шансы не вернуться со "специальной операции", которую им предлагают в Кремле, – слишком высоки.

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