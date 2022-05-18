Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграм-каналі. Окупанти масово відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

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Відмова окупантів брати участь у бойових діях

ГУР МО України зазначає, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії вже відкрито відмовилися брати участь у війні в Україні. Ба більше, вони висунули вимогу до керівництва повернути їх у місця постійної дислокації.

Реакція російського командування на саботаж

За даними української воєнної розвідки, російські командири всіма способами намагаються приховати факти непокірності своїх військових. Але ті у свою чергу влаштовують саботаж.

Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту,

– зазначили у ГУР МОУ.

Повідомляється, що 58 загальновійськова армія ФСБ прийняла рішення додати до складу 70 мотострілецького полку своїх позаштатних агентів та інформаторів. Ці дії спрямовані на виявлення та нейтралізацію ініціаторів відмови від участі у війні проти українців.

Детальніша інформація: 70 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка.

У розвідці нагадали, що всіх воєнних злочинців обов'язково буде викрито та притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

Як російські військові відмовляються брати участь у війні проти України: коротко

Ще на початку війни, а саме 26 лютого, повідомляли про масове дезертирство. Зокрема, почастішали факти відмови солдатів виконувати злочинні вказівки командування Кремля. Реагуючи на це, російська влада заговорила про смертну кару.У відповідь на це Рада безпеки Росії ініціює питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні. Не виключено, що саме так будуть карати військових за непокору керівництву.

На початку березня СБУ повідомила, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України. Цим російські військові зірвали операцію наступу на Одесу.

Журналіст Роман Цимбалюкрозповів, що одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади в цілому складі, в тому числі командувач, відмовилася їхати на територію України. Росіяни нарешті зрозуміли, що шанси не повернутись зі "спеціальної операції", яку їм пропонують у Кремлі, – надто високі.

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