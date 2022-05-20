В интервью изданию The Wall Street Journal он подчеркнул, что Украина имеет четко определенные границы, согласованные в 1991 году. Кроме того, генерал в очередной раз призвал мир предоставить ракетные комплексы средней и большой дальности, ведь только они способны ускорить контрнаступление.

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Украина будет бороться за восстановление целостности

В ближайшие месяцы, по словам генерала Буданова, военные сосредоточатся на изгнании России из регионов, которые государство-агрессорка оккупировало в 2014 году, а также в начале полномасштабного наступления в феврале.

Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года,

– сказал Буданов, имея в виду год обновления независимости Украины.

Для контрнаступления нужны ракетные комплексы, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

В ходе беседы с журналистами начальник ГУР МО Украины отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно требуются ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного,

– заметил генерал-майор Буданов.

В четверг 19 мая конгресс США одобрил передачу дополнительных 6 миллиардов долларов прямой военной помощи Украине и 8,8 миллиарда долларов экономической помощи украинскому правительству. За последние недели Вашингтон доставил около 90 гаубиц M777 – первую крупную партию тяжелого вооружения по стандарту Организации Североатлантического договора.

Однако администрация Байдена пока не охотно одобряет запросы Украины на другое вооружение, например реактивную систему залпового огня Himars. Отчасти из-за опасений, что поставки такого оружия могут вызвать эскалацию со стороны Москвы. Буданов считает страхи Байдена безосновательными.

Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается.

– добавил он.

Буданов добавил, что после деоккупации Киева и некоторых районов Северной Украины Москва выделила 93 батальонно-тактические группы из около 141 500 военнослужащими, чтобы сосредоточиться на захвате Донбасса.

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов подчеркнул , что Украина прошла первый этап войны – оборону. Враг больше не продвигается так массированно, как это было раньше. Теперь наши войска готовы к следующим фазам борьбы, а именно позиционной войне и контрнаступлению.

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