Однак ними чомусь гатять лише по Львову. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, якщо було б бажання знищити якийсь об'єкт досить ефективно та швидко, і не гатити по ньому по 5 – 7 разів, до для цього використовували б найбільш високоточну та ефективну зброю, а не старі радянські ракети (типу П-800 чи Х-22 – вони не можуть похвалитися прицільністю).

Однак саме ними б'ють по Одеській області. Разом з тим, точнішим "Калібром" гатили по об'єктах у Львівській області.

Річ у тім, що саме ракети "Калібр" у Росії є в дефіциті. Тому їх і використовують, щоб знищити об'єкт, наприклад, у Львові,

– сказав Коваленко.

Він пояснив, що саме ці ракети важко перехоплювати нашим силам протиповітряної оборони. Тож росіяни їх економлять та перестраховуються. Тож це вкотре свідчить про брак зброї в російської армії.

До речі. Коваленко також впевнений, що Збройні Сили України знищили вже майже 50% від їхньої спроможності безпілотних літальних апаратів (436 одиниць – 24 канал). Але стосується не лише безпілотників. Майже по кожній з позицій у них втрати складають 40 – 50%, запевнив він.

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