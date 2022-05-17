Відповідну інформацію Андріц Садовий повідомив орієнтовно о 01:29 17 травня. Попередньо відомо, що у місті було чутно вибухи.

Зауважте Садовий підтвердив вибухи у Львові: спрацювала ППО

Немає даних про потрапляння ракет по Львову

Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!

– написав мер Львова.

Пообіцяв, що точнішу інформацію нададуть зранку.

"Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – закликав Садовий.

На Львівщині спрацювала ППО

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив попередню інформацію – спрацювала система ППО. Проте дані ще уточнювались.

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