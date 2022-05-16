Ракетний удар по Одещині

Зазначається, що удар завдали з літака стратегічної авіації. Внаслідок влучання пошкоджений об'єкт туристичної інфраструктури та зруйновані в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель.

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Загальна площа ураження склала близько 50 квадратних метрів. Загорання сталося на площі понад 70 квадратних метрів. ЇЇ оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу.

Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців,

– повідомило Оперативне командування "Південь".

Постраждалі внаслідок удару

Всього внаслідок обстріл постраждали чотири людини. Серед них важко поранена 5-річна дівчинка, її терміново направили в лікарню та надають усю необхідну медичну допомогу.

На місці влучання працює слідчо-оперативна група. Подію кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, передбачене статтею. Триває процес збору доказів злочину Росії проти України.

Ситуація на Одещині

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