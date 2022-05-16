Ракетный удар по Одесской области
Отмечается, что удар был нанесен с самолета стратегической авиации. В результате попадания поврежден объект туристической инфраструктуры и разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.
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Общая площадь поражения составила около 50 квадратных метров. Возгорание произошло на площади более 70 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаза 1 единица техники и 2 человека личного состава.
Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей,
– сообщило Оперативное командование "Юг".
Пострадавшие в результате удара
Всего в результате обстрелов пострадали четыре человека. Среди них тяжело ранена 5-летняя девочка, ее срочно направили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте попадания работает следственно-оперативная группа. Событие квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны, предусмотренное статьей. Идет процесс сбора доказательств преступлений России против Украины.
Ситуация в Одесской области
- Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты собирают со всех складов старые советские ракеты, потому что современного и точного оружия у захватчиков уже почти нет.
- 13 мая украинская разведка установила, что россияне перебросили на остров Змеиный комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Уже 14 мая там начались ожесточенные бои. По данным Сергея Братчука, этот участок украинский земли очень важен и оккупанты его хотят использовать, как плацдарм.
- 13 мая местные власти предупредили, что в Южном в Одесской области установили противопехотные мины. Они реагируют даже на пешеходов и могут сдетонировать от наступления. Поэтому людям в Южном запретили ходить по песку.
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