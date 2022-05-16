За попередніми даними, російські загарбники застосували міномети.
До теми Ворог перекидає у Брянську область підрозділи артилерії, щоб збільшити обстріли Чернігівщини
Протягом доби, 16 травня, ворог гатив:
- о 12:00 з території Росії по населеному пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько 30 вибухів;
- приблизно о 12:20 з боку Росії зафіксували 7 "прильотів" у районі населеного пункту Грем'яч.
Зауважимо, що напередодні, 15 травня, окупанти також обстріляли прикордонні райони Чернігівщини. Українські прикордонники повідомили, що збройні сили Росії вели вогонь з російського села Ломаківка, що в Брянській області.
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- У Генштабі Збройних Сил України 13 травня повідомили, що Росія продовжить здійснювати провокації у прикордонних районах на Півночі. З цією метою росіяни перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область.
- Ввечері 10 травня окупанти вкотре обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, ворог використав некеровані ракети та міномети.
- 11 травня глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворожі війська близько 6 ранку обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Росіяни гатили зі своєї території з мінометів.
- У ніч проти 12 травня російські військові атакували школи на Чернігівщині. Збройні сили Росії із застосуванням авіації обстріляли Новгород-Сіверський.
Крім того, ворог вранці 16 травня відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України. Як розповіли у Держприкордонслужбі, на щастя, наші прикордонники дали бій диверсантам.
У ДПСУ додали, що рашисти вели стрільбу з:
- мінометів,
- гранатометів,
- кулеметів,
- автоматів.
Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону,
– додали у ДПСУ.
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