За попередніми даними, російські загарбники застосували міномети.

До теми Ворог перекидає у Брянську область підрозділи артилерії, щоб збільшити обстріли Чернігівщини

Протягом доби, 16 травня, ворог гатив:

  • о 12:00 з території Росії по населеному пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько 30 вибухів;
  • приблизно о 12:20 з боку Росії зафіксували 7 "прильотів" у районі населеного пункту Грем'яч.

Зауважимо, що напередодні, 15 травня, окупанти також обстріляли прикордонні райони Чернігівщини. Українські прикордонники повідомили, що збройні сили Росії вели вогонь з російського села Ломаківка, що в Брянській області.

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Крім того, ворог вранці 16 травня відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України. Як розповіли у Держприкордонслужбі, на щастя, наші прикордонники дали бій диверсантам.

У ДПСУ додали, що рашисти вели стрільбу з:

  • мінометів,
  • гранатометів,
  • кулеметів,
  • автоматів.

Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону,
– додали у ДПСУ.

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