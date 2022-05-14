Війська Росії постійно намагаються здійснювати аеророзвідку дронами

Про обстріл Чернігівської області повідомили у Державній прикордонній службі України. У пресслужбі ДПСУ заявили, що росіяни продовжують підступно гатити по прикордонню Чернігівщини.

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Українські прикордонники повідомили, що збройні сили Росії вели вогонь з російського села Ломаківка, що в Брянській області.

Також у Держприкордонслужбі опублікували наслідки обстрілів ворога.



Росіяни знову продовжують гатити по прикордонню Чернігівщини / Фото ДПСУ



Війська агресора завдали удару з Брянської області / Фото ДПСУ



Окупанти гатять по прикордонню Чернігівщини / Фото ДПСУ

Прикордонники зазначили, що війська ворога постійно намагається здійснювати аеророзвідку дронами усієї прикордонної інфраструктури Чернігівської області.

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