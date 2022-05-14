Войска России постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами
Об обстреле Черниговской области сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ГНСУ заявили, что россияне продолжают подло бить по приграничной Черниговщине.
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Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.
Также в Госпогранслужбе опубликовали последствия обстрелов врага.
Россияне снова продолжают вести огонь по приграничье Черниговщины / Фото ГНСУ
Войска агрессора нанесли удар с Брянской области / Фото ГНСУ
Оккупанты бьют по приграничной Черниговщине / Фото ГНСУ
Пограничники отметили, что войска врага постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами всей пограничной инфраструктуры Черниговской области.
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Россия обстреливает Черниговскую область: последние новости
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины 13 мая сообщили, что Россия продолжит проводить провокации в приграничных районах на Севере. С этой целью россияне перебрасывают дополнительные подразделения артиллерии в Брянскую область.
- Вечером 10 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины. В частности, враг использовал неуправляемые ракеты и минометы.
- 11 мая глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что вражеские войска около 6 утра обстреляли пограничные районы Черниговской области. Русские били со своей территории из минометов.
- В ночь на 12 мая российские военные атаковали школы на Черниговщине. Вооруженные силы России с применением авиации обстреляли Новгород-Северский.
- Спасатели сообщили, что в результате удара три человека погибли. Еще 12 – травмированы. Впоследствии спасатели также показали жуткие фото последствий обстрелов Новгород-Северского.
- В начале мая в оперативном командовании "Север" решили показать последствия российских обстрелов в Чернигове. Российские оккупанты нанесли Чернигову много разрушений, однако город не покорился агрессору.
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