Войска России постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами

Об обстреле Черниговской области сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ГНСУ заявили, что россияне продолжают подло бить по приграничной Черниговщине.

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Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.

Также в Госпогранслужбе опубликовали последствия обстрелов врага.



Россияне снова продолжают вести огонь по приграничье Черниговщины / Фото ГНСУ



Войска агрессора нанесли удар с Брянской области / Фото ГНСУ



Оккупанты бьют по приграничной Черниговщине / Фото ГНСУ

Пограничники отметили, что войска врага постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами всей пограничной инфраструктуры Черниговской области.

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