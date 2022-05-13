Такую информацию сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В частности, отметили, что наемники Кремля не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Их цель – установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и аннексированным Крымом.

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Генштаб сообщил, что украинская сторона осуществляет меры по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях на Северском направлении.

Это обусловлено тем, что оккупанты осуществляют переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии. Цель врага – запугать мирное население пограничных территорий, поэтому противник будет наращивать количество провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Какая ситуация в Черниговской области: последние новости

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