Такую информацию сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В частности, отметили, что наемники Кремля не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Их цель – установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и аннексированным Крымом.
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Генштаб сообщил, что украинская сторона осуществляет меры по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях на Северском направлении.
Это обусловлено тем, что оккупанты осуществляют переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии. Цель врага – запугать мирное население пограничных территорий, поэтому противник будет наращивать количество провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.
Какая ситуация в Черниговской области: последние новости
- В ночь на 12 мая россияне обстреляли Новгород-Северский. Снаряды, выпущенные из самолета, попали в местные школы. Этим наемники Кремля разрушили историю, ведь в одном из заведений учился Пантелеймон Кулиш и другие деятели.
- Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что 11 мая около 6:00 утра вражеские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области. Били оккупанты с территории России из минометов.
- Буквально сбежал от смерти: мужчина с Черниговщины смог выбраться из могилы в лесопосадке, где его вместе с братьями расстреляли. Шокирующую историю спасения Николай рассказал журналистам.
- Снова били по приграничным населенным пунктам со своей территории: 10 мая россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину. Противник подло использовал неуправляемые ракеты и минометы.
- Из-за постоянных обстрелов Черниговщины с территории России в регионе было принято решение об усилении режимных ограничений. Речь идет о территориях – в пределах 20 километров до российской границы.
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