Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Зокрема, там наголосили, що найманці Кремля не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Їхня мета – встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та анексованим Кримом.

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Генштаб повідомив, що українська сторона здійснює заходи посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях на Сіверському напрямку.

Це зумовлено тим, що окупанти здійснюють перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії. Мета ворога – залякати мирне населення прикордонних територій, тому противник буде нарощувати кількість провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

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