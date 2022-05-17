Відповідну інформацію повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Про це він написав вночі проти 17 травня.

Зауважте Садовий підтвердив вибухи у Львові: спрацювала ППО

Росія знову атакувала Яворівський район

Знову обстріляний об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, що майже на кордоні з Польщею,

– написав Козицький.

Посадовець пояснив, що більше інформації повідомить зранку та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росія атакувала Львівщину вночі проти 17 травня

Мер Львова Андрій Садовий орієнтовно о 00:47 17 травня підтвердив, що у місті було чутно вибухи. Саме у той час на Львівщині та у багатьох інших областях України лунала повітряна тривога. Згодом очільник міста повідомив про наслідки атаки.

Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!

– написав Садовий.

Додав, що вранці 17 травня повідомить точнішу інформацію щодо атаки та закликав негайно реагувати у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги.

Окрім цього, Максим Козицький повідомив, що попередньо відомо – спрацювала наша система ППО.

Також глава Львівської ОВА знову нагадав людям, що заборонено знімати наслідки атак ворога на відео, фотографувати чи поширювати припущення з неперевірених телеграм-каналів та груп.

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