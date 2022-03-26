Російські загарбники 26 березня приблизно о 19:05 завдали вже другого удару по місту за останні кілька годин.
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Росіяни знову атакували Львів
Ще один ракетний удар по Львову,
– написав Садовий.
Мер Львова додав, що інформація про обстріл оновлюватиметься.
У Львові ще з 16:12 діє повітряна тривога. Після першого удару жителів міста та області попросили залишатися в укриттях через загрозу повторного обстрілу росіян.
До слова, вдруге росіяни обстріляли Львів буквально за кілька хвилин до того, як у Варшаві свій виступ щодо ситуації в Україні почав Джо Байден.
Попередня атака на Львів
О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що "по Львову прилетіло". Це сталося, коли в місті діяла повітряна тривога. Очільник Львівської ОДА Максим Козицький у телеграмі уточнив, що біля міста пролунали три потужних вибухи зі сторони Кривчиць.
Згодом міський голова заявив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті, де зберігали пальне.
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