Перед виступом Джо Байдена проінформували про російські удари по Львову. Також він зустрівся з українськими біженцями у Польщі, повідомляє 24 канал.

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Деталі промови Байдена

Політик зазначив, що Росія, зокрема СРСР, вже десятки років намагається придушити демократію у світі. Це саме відбувається і зараз. Під приводом "етнічної солідарності" Кремль вдирається у країни. Володимир Путін поставив перед собою конкретну ціль, однак Байден впевнений, що агресор її не досягне. Адже вона – цинічна та неправдива, і сам Путін про це знає.

Байден наголосив, що Володимир Зеленський – демократично вибраний президент. Він єврей, сім'я якого рятувалася від Голокосту. Тому кремлівські твердження про "денацифікацію" просто абсурдні.

Я звертаюся до українців – ми з вами. Крапка,

– запевнив Байден.

НАТО ніколи не загрожувало Росії

НАТО захищає демократію. Байден наголосив, що Альянс ніколи не загрожував Росії. Навпаки – через наростаючу загрозу НАТО намагалося співпрацювати з Кремлем та пропонувало дипломатичні рішення. Політики пропонували Москві конкретні шляхи для збільшення довіри. Однак Росія з самого початку схилялася до насильства.

"Ми постійно говорили, що Росія перетне кордон та нападе на Україну. Водночас в Кремлі повторювали, що не будуть цього робити. Нема ніякого пояснення цьому (війні – 24 канал). Це нічим не було виправдано", – зазначив Байден.

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Він запевнив, що весь Захід діє рішучо та швидко, аби зупинити Росію.

США ввели нові санкції проти держави-агресорки

Вашингтон запровадив санкції проти 148 російських олігархів та членів їхніх родин. "Ми захопили їхнє майно, розкішні яхти та будинки". Байден повідомив, що близько 400 компаній вже покинули російський ринок. Через санкції економіка держави-агресорки впала так, що зараз за 200 рублів можна купити лише 1 долар.

Раніше економіка Росії була однією з найсильніших, однак тепер вона навіть не увійде у першу двадцятку.

Байден розповів щемливу історію про маленьку українську біженку

Американський президент напередодні відвідав українців у таборі біженців. Байден розповів, як маленька дівчинка звернулася до нього англійською мовою й запитала, чи її брат та тато виживуть.

Їхні брати, чоловіки та сестри лишилися в країні воювати. Мені не треба було говорити українською, щоб відчувати їхні емоції та біль. Ми всі молимось, щоб ці страждання були тимчасові,

– сказав очільник Білого дому.

Допомога для біженців

Байден вражений щедрістю та добротою поляків, які відкривають свій дім для українців.

Відповідальність за українських біженців лежить не лише на Польщі. Їм мають допомагати всі країни.

США приймуть 100 тисяч біженців з України. Наразі в країну прибули вже 8 тисяч людей, які рятують від війни. На гуманітарну допомогу для українців Вашингтон виділить 300 мільйонів доларів.

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Головні тези зі звернення президента

Путін думав, що українці не будуть воювати за свою країну. Натомість тепер, що Україна, що НАТО об'єднанні більше, аніж будь-коли.

Кремль може навіть не думати про те, щоб захопити хоча б один дюйм території НАТО. Він одразу отримає потужу відповідь всіх країн-членів.

Не дивно, що 200 тисяч росіян вже виїхали з країни. Адже Путін саджає у в'язниці за участь в протестах, забороняє всі незалежні ЗМІ тощо.

Байден звернувся до росіян: "Ви не наш ворог. Якщо ви вважаєте, що вбивство невинних дітей, бомбардування пологових будинків та шкіл є законною війною, то згадайте про 1930 – 1940 роки та те, що ви пережили. Лише кілька тижнів тому ви були країною 21 століття, а тепер агресія вашого президента відрізала вас від решти світу та повернула у 19 століття".

"Ви не наш ворог. Якщо ви вважаєте, що вбивство невинних дітей, бомбардування пологових будинків та шкіл є законною війною, то згадайте про 1930 – 1940 роки та те, що ви пережили. Лише кілька тижнів тому ви були країною 21 століття, а тепер Світ має перейти на відновлювальні джерела енергії та позбутися залежності від Росії.

Треба боротися з корупцією, яке йде від Кремля, аби росіяни мали право на нормальне життя.

Звернення до НАТО та G7: "Ми маємо бути об'єднані для того, щоб вистояти. Це буде нелегко, є ціна, яку ми повинні заплатити, тому що темнота, якою керується автократія, не відповідає потребам вільних людей. Історія показує, що перед нами — завдання покоління нашого часу".

Український народ демонструє, що сила всіх є потужнішою за владу одного жалюгідного диктатора.

Путін не зможе перемогти над твердістю духа, бо вільні люди відмовляються жити у світі темноти.

Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не встоїть перед силою народу. Ця людина (Путін – 24 канал) не повинна залишитися при владі,

– запевнив Байден.

Останні слова політика натовп прийняв гучними аплодисментами.

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