Перед выступлением Джо Байдена проинформировали о российских ударах по Львову. Также он встретился с украинскими беженцами в Польше, сообщает 24 канал.

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Детали речи Байдена

Политик отметил, что Россия, в частности, СССР, уже десятки лет пытается подавить демократию в мире. Это же происходит и сейчас. Под предлогом "этнической солидарности" Кремль вторгается в страны. Владимир Путин поставил перед собой конкретную цель, однако Байден уверен, что агрессор ее не добьется.

Я обращаюсь к украинцам – мы с вами. Точка,

– заверил Байден.

НАТО никогда не угрожало России

НАТО защищает демократию. Байден подчеркнул, что Альянс никогда не угрожал России. Напротив, из-за нарастающей угрозы НАТО пыталось сотрудничать с Кремлем и предлагало дипломатические решения. Политики предлагали Москве конкретные пути увеличения доверия. Однако Россия изначально склонялась к насилию.

"Мы постоянно говорили, что Россия пересечет границу и нападет на Украину. В то же время в Кремле повторяли, что не будут этого делать. Нет никакого объяснения этому (войне – 24 канал). Это ничем не было оправдано", – отметил Байден.

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Он заверил, что весь Запад действует решительно и быстро, чтобы остановить Россию.

США ввели новые санкции против государства-агрессора

Вашингтон ввел санкции против 148 российских олигархов и членов их семей. "Мы захватили их имущество, роскошные яхты и дома". Байден сообщил, что около 400 компаний уже покинули российский рынок. Из-за санкций экономика государства-агрессора упала так, что сейчас за 200 рублей можно купить всего 1 доллар.

Раньше экономика России была одной из сильнейших, однако теперь она даже не войдет в первую двадцатку.

Байден рассказал щемящую историю о маленькой украинской беженке

Американский президент накануне посетил украинцев в лагере беженцев. Байден рассказал, как маленькая девочка обратилась к нему на английском языке и спросила, выживет ли ее отец.

Их братья, мужья и сестры остались в стране воевать. Мне не нужно было говорить по-украински, чтобы испытывать их эмоции и боль. Мы все молимся, чтобы эти страдания были временными,

– сказал глава Белого дома.

Помощь беженцам

Байден впечатлен щедростью и добротой поляков, которые открывают свой дом для украинцев.

Ответственность за украинских беженцев лежит не только в Польше. Им должны помогать все страны.

США примут 100 тысяч беженцев из Украины. Сейчас в страну прибыли уже 8 тысяч спасающихся от войны людей. На гуманитарную помощь для украинцев Вашингтон выделит 300 миллионов долларов.

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Главные тезисы обращения президента

Путин полагал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Теперь же, что Украина, что НАТО объединены больше, чем когда-либо.

Кремль может даже не думать о захвате хотя бы одного дюйма территории НАТО. Он сразу получит сильнейший ответ всех стран-членов.

Неудивительно, что 200 тысяч россиян уже уехали из страны. Путин ведь сажает в тюрьмы за участие в протестах, запрещает все независимые СМИ и тому подобное.

Байден обратился к россиянам: "Вы не наш враг. Если вы считаете, что убийство невинных детей, бомбардировка роддомов и школ является законной войной, то вспомните о 1930 – 1940 годах и том, что вы пережили. Лишь несколько недель назад вы были страной 21 века, а теперь агрессия вашего президента отрезала вас от остального мира и вернула в 19 век.

Мир должен перейти на возобновляемые источники энергии и избавиться от зависимости от России.

Надо бороться с коррупцией, исходящей от Кремля, чтобы у россиян было право на нормальную жизнь.

Обращение к НАТО и G7: "Мы должны быть объединены для того, чтобы выстоять. Это будет нелегко, есть цена, которую мы должны заплатить, потому что темнота, которой управляется автократия, не отвечает потребностям свободных людей. История показывает, что перед нами – задача поколения нашего времени".

Украинский народ демонстрирует, что сила всех мощнее власти одного жалкого диктатора.

Путин не сможет победить твердость духа, потому что свободные люди отказываются жить в мире темноты.

Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не устоит перед силой народа. Этот человек (Путин – 24 канал) не должен остаться у власти,

– заверил Байден.

Последние слова политика толпа приняла громкими аплодисментами.