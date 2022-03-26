Российские захватчики 26 марта примерно в 19:05 нанесли уже второй за последние несколько часов удар по городу.

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Россияне снова атаковали Львов

Еще один ракетный удар по Львову

– написал Садовый.

Мэр Львова добавил, что информация об обстреле будет обновляться.

Во Львове с 16:12 действует воздушная тревога. После первого удара жителей города и области попросили оставаться в укрытиях из-за угрозы повторного обстрела россиян.

К слову, второй раз россияне обстреляли Львов буквально за несколько минут до того, как в Варшаве свое выступление по ситуации в Украине начал Джо Байден.

Предыдущая атака на Львов

В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что "по Львову прилетело". Это произошло, когда в городе действовала воздушная тревога. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме уточнил, что возле города раздались три мощных взрыва со стороны Кривчиц.

Впоследствии городской глава заявил, что в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте, где хранили горючее.

Важно! Украинцев упорно призывают не распространять фото и видео последствий вражеских атак.

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