Днем 26 марта россияне нанесли удар по Львову. В городе и области на 17:40 все еще действует воздушная тревога, угроза дальнейших обстрелов сохраняется.

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Есть угроза дальнейших ударов по Львову

Львов. Возможны повторные обстрелы,

– написал Садовый.

Мэр призвал всех жителей города оставаться в укрытии. Его можно оставить только после сигнала об отмене тревоги.

Атака на Львов 26 марта

В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что "по Львову прилетело". Это произошло, когда в городе действовала воздушная тревога. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме уточнил, что возле города прогремели три мощных взрыва со стороны Кривчиц.

Власти упорно призывали не распространять фото и видео последствий вражеских атак.

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