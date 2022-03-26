Вдень 26 березня росіяни завдали удару по Львову. У місті та області станом на 17:40 все ще діє повітряна тривога, адже загроза подальших обстрілів зберігається.

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Є загроза подальших ударів по Львову

Львів. Можливі повторні обстріли,

– написав Садовий.

Міський голова закликав усіх жителів міста залишатися в укритті. Його можна бути залишити лише після сигналу про скасування тривоги.

Атака на Львів 26 березня

О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що "по Львову прилетіло". Це сталося, коли в місті діяла повітряна тривога. Згодом очільник Львівської ОДА Максим Козицький у телеграмі уточнив, що біля міста пролунали три потужних вибухи зі сторони Кривчиць.

Влада наполегливо закликала не поширювати фото та відео наслідків ворожих атак.

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