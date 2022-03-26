Людей закликали залишатися в укриттях.

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Вибухи у Львові

Садовий заявив, що вони чекають на інформацію від Військової адміністрації. Він також вкотре закликав людей не поширювати фото та відео наслідків.

Водночас очільник Львівської ОДА Максим Козицький у телеграм повідомив, що біля міста пролунало три потужних вибухи зі сторони Кривчиць. Він закликав містян зберігати спокій та залишатися в укриттях.

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