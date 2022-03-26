Как написал Садовый, жилищная инфраструктура не пострадала. Мэр рассказал, что на месте работают соответствующие спасательные службы.

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Львовянам следует оставаться в укрытиях

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– призвал городской глава.

Ранее глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что пострадавших, по предварительной информации, пятеро. Он побывал на месте взрыва и заверил, что все – под контролем.

Однако львовян попросили оставаться в укрытиях, поскольку сообщили об угрозе повторного ракетного удара. В ОВА упорно призывали людей не распространять фото и видео с мест обстрела, поскольку это только на руку врагу.

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