С таким требованием к жителям региона и пользователям интернета обратился председатель ОВА Максим Козицкий. Он призвал всех сохранять спокойствие.
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Разведка врага получает информацию из соцсетей
Прошу вас не распространять фото и видеоматериалы, не разглашайте локацию в комментариях. Помните, что российская разведка 90% информации получает из соцсетей,
– подчеркнул Козицкий.
Глава ОВА отметил, что все, что людям необходимо знать, позже сообщат представители власти.
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