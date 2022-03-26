З такою вимогою до жителів регіону та користувачів інтернету загалом звернувся голова ОВА Максим Козицький. Він закликав усіх зберігати спокій.

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Розвідка ворога отримує інформацію з соцмереж

Прошу вас не поширювати фото- та відеоматеріали, не розголошуйте локацію у коментарях. Пам'ятайте, що російська розвідка 90% інформації отримує зі соцмереж,

– наголосив Козицький.

Голова ОВА зазначив, що все, що людям необхідно знати, пізніше повідомлять представники влади.

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