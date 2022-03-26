Як написав Садовий, житлова інфраструктура не постраждала. Мер розповів, що на місці працюють відповідні рятувальні служби.
До теми У Львівській ОВА наполегливо просять не поширювати фото і відео ударів по місту
Львів'янам слід залишатись в укриттях
Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– закликав міський голова.
Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждалих, за попередньою інформацією, п'ятеро. Він побував на місці вибуху і запевнив, що все – під контролем.
Проте львів'ян попросили залишатись в укриттях, адже повідомили про загрозу повторного ракетного удару. В ОВА наполегливо закликали людей не поширювати фото та відео з місць обстрілу, оскільки це – лише на руку ворогу.
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