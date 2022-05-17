Разом з тим, амбіції Москви знижують з кожним днем. Про це 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк.
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Тож поки вся увага прикута до евакуації наших воїнів з "Азовсталі" у Маріуполі, на інших частинах фронту українські оборонці дають потужну відсіч окупантам.
Тож разом з тим залишається загадкою, чому Путін бере на себе нижчі за рангом обов'язки. Хоча це можна пояснити тим, що кремлівський глава "поставив на карту" усе, що в нього було.
Тож сенс в чому – їхні амбіції й апетити зменшуються з кожним днем,
– вважає Цимбалюк.
Однак не варто плекати ілюзій, що війна скоро завершиться. Втрати, як людські, так і матеріальні, продовжуватимуть.
"Але попри це ми росіян виб'ємо з України, вони самі не підуть. Скрізь, куди вони приходять, іти не хочуть. Для цього треба у них стріляти й вигяняти їх. Для цього у нас є ленд-ліз", – підсумував Цимбалюк.
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- За словами джерел з розвідки США, Путін допомагає визначити пересування військ на Донбасі, де російська армія нещодавно зазнала нищівної поразки при спробі форсувати річку Сіверський Донець. Про це повідомлили у виданні The Guardian.
- Також зазначили, що російський президент, як і раніше, тісно працює з начальником генштабу росії Валерієм Герасимовим, попри чутки про те, що його усунули.