У місті впало багато уламків, однак люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомив голова Новояворівської ОТГ Володимир Мацелюх.

До теми Внаслідок ракетного удару по Львівщині пошкоджена залізнична інфраструктура, – ОВА