У місті впало багато уламків, однак люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомив голова Новояворівської ОТГ Володимир Мацелюх.
До теми Внаслідок ракетного удару по Львівщині пошкоджена залізнична інфраструктура, – ОВА
Унаслідок обстрілу Львівщини в ніч проти 17 травня постраждала Новояворівська громада. Було пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури – амбулаторію, школу та дитсадок.
Джерело:фейсбук Володимира Мацелюха
У місті впало багато уламків, однак люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомив голова Новояворівської ОТГ Володимир Мацелюх.
До теми Внаслідок ракетного удару по Львівщині пошкоджена залізнична інфраструктура, – ОВА