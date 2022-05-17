Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він підкреслив, що ворожі ракети влучили в об'єкт інфраструктури регіональної філії Львівська залізниця, що на Яворівщині.
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Ракети, ймовірно, летіли зі Сходу
Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Що стосується постраждалих або загиблих, то такої інформації наразі не надходило.
Максим Козицький зазначив, що за попередньою інформацією ворожі ракети летіли зі Сходу. Зауважимо, що три крилаті ракети вдалося збити підрозділам ППО повітряного командування "Захід".
Від імені усіх жителів Львівщини – величезне дякую вам за роботу. Спокійного усім дня,
– додав Козицький.
Ракетний удар по Львівщині 17 травня: що відомо
- Ніч проти 17 травня була неспокійною на Львівщині. Усього в області двічі пролунали повітряні тривоги. І під час першої, сигнал про яку почався близько 00:25, пролунали вибухи у Львові та області.
- Невдовзі мер Львова Андрій Садовий написав, що у місті дійсно лунають вибухи. Він додав, що це може працювати ППО.
- Вже через понад пів години, об 01:29, очільник Львівської міської ради підкреслив, що по самому місту ракетних атак не було.
- Максим Козицький, глава Львівської ОВА, пізніше сповістив про ракетний удар по Яворівському району. Окупанти атакували військовий об'єкт, розташований неподалік польського кордону.
- Згодом стало відомо, що ППО на Львівщині вдалося збити 3 ворожі ракети. Але одна з них таки влучила у військовий об'єкт.
- Зауважимо, що по ньому російські військові вже завдавали ударів напередодні, у ніч проти 15 травня. Тоді по області випустили 6 ракет з підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві з них силам ППО вдалося збити. Інші ж влучили в ціль, знищивши її.
Окупанти вгатили ракетами по Чернігівщині
Російські військові ракетами також атакували селище Десна. Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. Він додав, що на місці події вже працюють рятувальники, а також правоохоронці. Наразі відомо про загиблих, а також багатьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
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