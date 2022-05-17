Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він підкреслив, що ворожі ракети влучили в об'єкт інфраструктури регіональної філії Львівська залізниця, що на Яворівщині.

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Ракети, ймовірно, летіли зі Сходу

Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Що стосується постраждалих або загиблих, то такої інформації наразі не надходило.

Максим Козицький зазначив, що за попередньою інформацією ворожі ракети летіли зі Сходу. Зауважимо, що три крилаті ракети вдалося збити підрозділам ППО повітряного командування "Захід".

Від імені усіх жителів Львівщини – величезне дякую вам за роботу. Спокійного усім дня,

– додав Козицький.

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Російські військові ракетами також атакували селище Десна. Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. Він додав, що на місці події вже працюють рятувальники, а також правоохоронці. Наразі відомо про загиблих, а також багатьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Надзвичайно важливо! Ворожі атаки не вщухають ані вдень, ані вночі. Тож щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу – не ігноруйте його. Вирушайте негайно ж до укриття та перебувайте там доти, поки не прозвучить відбій. Пам'ятайте, що це може врятувати вам життя.

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