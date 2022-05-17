Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога, что на Яворовщине.

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Ракеты, вероятно, летели с Востока

В результате взрыва повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Что касается пострадавших или погибших, то такой информации пока не поступало.

Максим Козицкий отметил, что по предварительной информации вражеские ракеты летели с Востока. Заметим, что три крылатые ракеты удалось сбить подразделениям ПВО воздушного командования "Запад".

От имени всех жителей Львовщины – огромное спасибо вам за работу. Спокойного всем дня,

– добавил Козицкий.