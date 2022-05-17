Об этом в своем утреннем обращении сообщил Вячеслав Чаус. Глава Черниговской ОВ подчеркнул, что утро в области было нехорошим.

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Оккупанты атаковали ракетами поселок Десна

Вячеслав Чаус отметил, что российские военные ракетами атаковали поселок Десна. Сейчас там работают как спасатели, так и правоохранители. По предварительной информации известно о погибших, а также о многих раненых. Детали глава ОВА пообещал сообщить впоследствии.

Это свидетельствует о том, что я говорю постоянно: война не завершилась, война не ушла с Черниговщины, война не ушла из наших городов. Поэтому обращаюсь ко всем жителям: будьте бдительны, осмотрительны и реагируйте на воздушную тревогу,

– подчеркнул он.

Утреннее обращение Вячеслава Чауса от 17 мая: смотрите видео

Отметим, что около 3 ночи воздушная тревога раздалась в Черниговской области. Отбой дали только к утру, в 05:33. Когда же произошла ракетная атака по поселку, пока неизвестно.

Важно! Враг продолжает атаковать украинские города и поселки из всего возможного вооружения. Поэтому для сохранения собственной жизни очень важно не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно в укрытие. Там следует находиться, пока вы не услышите сигнал об отбое.

Оккупанты обстреливают приграничья Черниговщины

14 мая в ГНСУ сообщили, что российские захватчики атаковали территории, расположенные недалеко от границы с Россией. По ним враги били из Брянской области. Кроме того, оккупанты регулярно пытаются проводить аэроразведку, используя дроны. А уже 16 мая оккупанты обстреливали пограничные районы дважды. Во время последней атаки всего за 3 часа раздалось 30 взрывов.

17 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Львовщине

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая: смотрите видео