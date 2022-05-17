Об этом в своем утреннем обращении сообщил Вячеслав Чаус. Глава Черниговской ОВ подчеркнул, что утро в области было нехорошим.
Читайте также Операция по освобождению защитников Мариуполя, взрывы во Львовской области: основное за 83 день войны
Оккупанты атаковали ракетами поселок Десна
Вячеслав Чаус отметил, что российские военные ракетами атаковали поселок Десна. Сейчас там работают как спасатели, так и правоохранители. По предварительной информации известно о погибших, а также о многих раненых. Детали глава ОВА пообещал сообщить впоследствии.
Это свидетельствует о том, что я говорю постоянно: война не завершилась, война не ушла с Черниговщины, война не ушла из наших городов. Поэтому обращаюсь ко всем жителям: будьте бдительны, осмотрительны и реагируйте на воздушную тревогу,
– подчеркнул он.
Утреннее обращение Вячеслава Чауса от 17 мая: смотрите видео
Отметим, что около 3 ночи воздушная тревога раздалась в Черниговской области. Отбой дали только к утру, в 05:33. Когда же произошла ракетная атака по поселку, пока неизвестно.
Оккупанты обстреливают приграничья Черниговщины
14 мая в ГНСУ сообщили, что российские захватчики атаковали территории, расположенные недалеко от границы с Россией. По ним враги били из Брянской области. Кроме того, оккупанты регулярно пытаются проводить аэроразведку, используя дроны. А уже 16 мая оккупанты обстреливали пограничные районы дважды. Во время последней атаки всего за 3 часа раздалось 30 взрывов.
17 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Львовщине
- Так, около 00:25 сигнал о воздушной тревоге раздался в большинстве областей Украины. Позже стало известно, что во Львовской области раздалось множество взрывов.
- В 00:47 мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что во Львове слышны взрывы. В то же время он добавил, что это может работать ПВО. По крайней мере, такова была предварительная информация.
- Уже через пол часа в 01:29 он добавил, что по самому Львову вражеские ракеты не попадали.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 01:50 отметил, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Яворивский район. Вновь враждебной целью стал военный объект недалеко от польской границы.
- Отметим, 15 мая военный объект в Яворовщине оккупанты уже атаковали. Тогда по нему было выпущено 6 ракет, две из которых удалось уничтожить силами ПВО.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая: смотрите видео