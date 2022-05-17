Про це у своєму ранковому зверненні повідомив В'ячеслав Чаус. Голова Чернігівської ОВА підкреслив, що ранок в області був недобрим.
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Окупанти атакували ракетами селище Десна
В'ячеслав Чаус зазначив, що російські військові ракетами атакували селище Десна. Наразі там працюють як рятувальники, так і правоохоронці. За попередньою інформацією відомо про загиблих, а також багатьох поранених. Деталі глава ОВА пообіцяв повідомити згодом.
Це вкотре свідчить про те, що я кажу постійно: війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому звертаюсь до всіх мешканців: будьте пильними, обачними та реагуйте на повітряну тривогу,
– наголосив він.
Ранкове звернення В'ячеслава Чауса від 17 травня: дивіться відео
Зауважимо, що близько 3 ночі повітряна тривога пролунала у Чернігівській області. Відбій дали лиш під ранок, о 05:33. Коли ж сталася ракетна атака по селищу, наразі достеменно невідомо.
Окупанти обстрілюють прикордоння Чернігівщини
14 травня у ДПСУ повідомили, що російські загарбники атакували території, розташовані неподалік кордону з Росією. По них вороги били з Брянської області. Крім того, окупанти регулярно намагаються проводити аеророзвідку, використовуючи дрони. А вже 16 травня окупанти обстрілювали прикордоння двічі. Під час останньої атаки усього за 3 години пролунали 30 вибухів.
17 травня окупанти завдали ракетного удару по Львівщині
- Так, близько 00:25 сигнал про повітряну тривогу пролунав у більшості областей України. Пізніше стало відомо, що на Львівщині пролунало безліч вибухів.
- Об 00:47 мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові таки чути вибухи. Водночас він додав, що це може працювати ППО. Принаймні такою була попередня інформація.
- Уже через пів години, об 01:29 він додав, що по самому Львову ворожі ракети не влучали.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький об 01:50 зазначив, що російські окупанти вкотре атакували Яворівський район. Знову ворожою ціллю став військовий об'єкт неподалік польського кордону.
- Зазначимо, 15 травня військовий об'єкт на Яворівщині окупанти вже атакували. Тоді по ньому випустили 6 ракет, дві з яких вдалося знищити силами ППО.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 17 травня: дивіться відео