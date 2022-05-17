В городе упало много обломков, однако люди, к счастью, не пострадали. Об этом сообщил глава Новояворовской ОТО Владимир Мацелюх.
К теме В результате ракетного удара по Львовщине повреждена железнодорожная инфраструктура, – ОВА
В результате обстрела Львовщины в ночь на 17 мая пострадала Новояворовская община. Были повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры – амбулатория, школа и детсад.
Источник:фейсбук Владимира Мацелюха
В городе упало много обломков, однако люди, к счастью, не пострадали. Об этом сообщил глава Новояворовской ОТО Владимир Мацелюх.
К теме В результате ракетного удара по Львовщине повреждена железнодорожная инфраструктура, – ОВА