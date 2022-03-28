Міну вирішили підірвали на відстані
ВМС Румунії заявили, що екіпаж тральника "Віцеадмірал Костянтин Белеску" виконав інтервенційну місію з нейтралізації морської міни.
Це важливо Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні
Водолазна група визначила тип міни та встановила порядок знищення. Міну вирішили підірвали на відстані.
Знищення російської міни / Фото navy.ro
Російські міни в Чорному морі: коротко
- За інформацією ЗМІ, Росія розмістила близько 450 мін у Чорному морі. Кремль безпідставно звинуватив у цьому Україну, мовляв, це наші моряки розмістили міни.
- Першу російську міну Туреччина виявила 26 березня у протоці Босфор.
- Про виявлення ще однієї міни в Чорному морі Туреччина завила 28 березня. Також про виявлення міни повідомили в Румунії.
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