Міну вирішили підірвали на відстані

ВМС Румунії заявили, що екіпаж тральника "Віцеадмірал Костянтин Белеску" виконав інтервенційну місію з нейтралізації морської міни.

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Водолазна група визначила тип міни та встановила порядок знищення. Міну вирішили підірвали на відстані.

Знищення російської міни / Фото navy.ro

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