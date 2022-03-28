Мину решили взорвать на расстоянии

ВМС Румынии заявили, что экипаж тральщика "Вице-адмирал Константин Белеску" выполнил интервенционную миссию по нейтрализации морской мины.

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Водолазная группа определила тип мины и установила порядок уничтожения. Мину решили взорвать на расстоянии.

Уничтожение русской мины / Фото navy.ro

Российские мины в Черном море: коротко

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