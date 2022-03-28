Мину решили взорвать на расстоянии
ВМС Румынии заявили, что экипаж тральщика "Вице-адмирал Константин Белеску" выполнил интервенционную миссию по нейтрализации морской мины.
Это важно Оккупанты продолжают использовать Черное море для ударов по Украине
Водолазная группа определила тип мины и установила порядок уничтожения. Мину решили взорвать на расстоянии.
Уничтожение русской мины / Фото navy.ro
Российские мины в Черном море: коротко
- По информации СМИ, Россия разместила около 450 мин в Черном море. Кремль безосновательно обвинил в этом Украину, мол, это наши моряки разместили мины.
- Первую российскую мину Турция обнаружила 26 марта в проливе Босфор.
- Об обнаружении еще одной мины в Черном море Турция завила 28 марта. Также об обнаружении мины сообщили в Румынии.
Достойно внимания – Что происходит в Черном море – Андрей Клименко: смотрите также