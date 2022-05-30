Захватчики ударили по нерабочему мосту через Днестровский лиман ночью и на рассвете 30 мая. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА, ссылаясь на данные от оперативного командования "Юг".

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Россияне попали а ту же колею, что раньше разбили.

Ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, решисты попали в тот самый разбитый ранее путь.

Еще одна ракета не попала в цель – ее сбили силы ПВО. Несколько частных домов повреждены ударной волной. К счастью, пострадавших среди населения нет.